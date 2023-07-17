Россия создаст три новых модификации Су-75

ТАСС: в ОАК создадут три новых модификации истребителя Су-75

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) работают над созданием трех новых модификаций перспективного легкого тактического самолета (ЛТС), также известного как Су-75, или Checkmate. Об этом со ссылкой на патенты сообщает ТАСС.

В документах, которые имеются в распоряжении агентства, упоминаются три модификации истребителя — одноместной, двухместной и беспилотной.

В частности, «малозаметный однодвигательный одноместный самолет» получит «вторую (внутреннюю) секцию флаперонов обратной стреловидности с большей площадью». «К тому же оно увеличилось в хвостовой части, образовав трапециевидный стабилизатор малого удлинения», — пишет ТАСС.

В другом патенте говорится о транспортируемом в грузовом самолете истребителе. «Выполнение бортов фюзеляжа, килей, постаментов килей и образующих кромок воздухозаборника наклонными на виде спереди обеспечивает значительное снижение эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), что позволяет снизить радиолокационную заметность», — утверждается в материалах.

В документе про беспилотную модификацию говорится о Су-75 без кабины экипажа. Двухместная версия, в свою очередь, получит удлиненную кабину.

В феврале представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщил, что страны Ближнего Востока проявляют интерес к Су-75.