Стая львов напала на пьющего жирафа и попала на видео

В Ботсване львы напали на пьющего жирафа

В Ботсване стая львов устроила погоню за жирафом и попала на видео. Об этом сообщает Latest Sightings.

Инцидент снял 28-летний предприниматель Дэвид Шер, остановившийся в кемпинге недалеко от реки Чобе. Мужчина наблюдал за дикой природой и внезапно наткнулся на прайд. В течение нескольких часов Шер любовался хищниками, которые неторопливо разгуливали по равнинам.

В определенный момент львы заметили жирафа, пьющего воду. Хищники начали медленно приближаться к нему. Они окружили жирафа, и тот, заметив их, принялся бежать. Львам не удалось догнать животное, и тогда они легли в русло реки. Хищники выглядели так, будто утешали друг друга после неудачной охоты.

«Это было просто потрясающе — наблюдать за инстинктом выживания жирафа и природными инстинктами львов, даже если они не привели к победе», — утверждает Шер.

Ранее сообщалось, что в Японии самка льва растерзала сотрудника зоопарка, кормившего ее. Львица схватила мужчину, затащила его в клетку и нанесла ему тяжелые травмы.

