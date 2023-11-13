Глава ТСЖ в российском городе на полтора года лишила соседей горячей воды

В Екатеринбурге глава ТСЖ лишила соседей горячей воды и отопления

В Екатеринбурге глава товарищества собственников жилья (ТСЖ) незаконно приватизировала бойлер, принадлежащий двум домам, и на полтора года лишила соседей горячей воды. Кроме того, с октября они живут без отопления, со ссылкой на жильцов и представителей управляющей компании сообщает Ura.ru.

От действий главы ТСЖ по фамилии Ржанникова долгое время страдают жители дома, расположенного в Волчанском переулке, 8А. Согласно изначальному плану, на указанном месте должны были построить один большой дом, однако в результате их было возведено два. «Бойлер установлен один, и тот располагается в восьмом доме. По документам этот бойлер должен нагревать воду для двух домов, но по какой-то непонятной причине председатель ТСЖ "Мирное" почему-то решила, что бойлерная принадлежит только ей», — пояснил глава УК, обслуживающей дом.

С мая 2022 года у жильцов дома в Волчанском переулке отключена горячая вода, а с октября 2023 года им стали перекрывать еще и теплоснабжение. «Теперь пенсионеры и молодые семьи с детьми сидят с холодными батареями. Пенсионеры дома ходят и спят в куртках, а в квартирах, где есть дети, родители покупают обогреватели. В итоге растут платежки из-за высокого потребления электроэнергии. Почему мы должны жить в нечеловеческих условиях, я искренне не понимаю. Ржанникова сама пенсионерка, но ей не жаль людей», — посетовала одна из жильцов.

Представитель УК пожаловался, что во время аварий глава ТСЖ не пускает жителей и специалистов в бойлерную, так что они не могут устранить их причину. Он отметил, что однажды женщина не пустила туда сотрудников полиции. С момента начала конфликта пострадавшие неоднократно обращались в прокуратуру и пытались решить проблему в суде, однако это не принесло результата.

Ранее стало известно, что жильцов дома в центре Москвы бессрочно лишили газа.