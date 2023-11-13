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14:10, 13 ноября 2023Путешествия

Иностранцы массово устремились в Сочи

ТАСС: число иностранцев на курорте «Роза Хутор» в Сочи увеличилось в два раза

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Иностранные туристы массово устремились на «Розу Хутор» в Сочи. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе курорта.

Отмечается, что число иностранцев в летний сезон 2023 года, который стартовал 28 апреля и завершился 7 ноября, увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом.

«За шесть месяцев курорт посетили около миллиона гостей, что почти на 25 процентов превышает показатель прошлого года (806 тысяч), — рассказали представители курорта. — Количество иностранных туристов на "Розе Хутор" за этот период превысило 2,8 тысячи».

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По данным пресс-службы, популярный курорт посетили путешественники из 62 государств: 45 процентов иностранных гостей приходится на страны СНГ, еще 43 процента — граждане государств Персидского залива, 7 процентов — туристы из стран Европы и три процента — из Китая.

Ранее сообщалось, что российские туристы активнее, чем в предыдущие годы, планируют путешествия за рубеж на время новогодних праздников. Так, в частности, стало известно, что первое место по спросу на отдых на зимних каникулах за границей в этом году занимает столица Белоруссии Минск.

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      Фариза Бацазова
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