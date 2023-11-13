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14:04, 13 ноября 2023Из жизни

Львицы украли у женщины дизайнерскую сумку во время сафари

В Намибии львицы украли у туристки дизайнерскую сумку

Фото: Eric Heininger / Unsplash

Во время сафари в Намибии львы украли у американской туристки дизайнерскую сумку. Об этом сообщает People.

Владелица модного бутика из Нью-Йорка Диана Фиорентинос в октябре отправилась вместе с тетей на сафари в национальный парк South Luangwa. Вскоре после начала сафари женщины заметили группу львов, которые целиком захватили их внимание. Фиорентинос так много снимала и крутилась на сиденье, что не заметила, как из открытого джипа выпала ее дизайнерская сумка со всеми вещами. По словам женщины, стоимость аксессуара составляет примерно 1,8 тысячи долларов (примерно 166 тысяч рублей).

Через некоторое время участники сафари заметили, что сумкой завладели три львицы. Они с интересом изучали находку, облизывали ее и трогали лапами. Вскоре к ним присоединился лев, который начал кусать ее и трепать в пасти.

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Владелица сумки сначала с умилением наблюдала за происходящим, но вскоре, вспомнив, что в сумке остался ее айпад и винтажное ожерелье покойной бабушки, начала паниковать. Гид попытался спугнуть хищников, но они ушли от добычи лишь через час, когда к месту прибыло еще несколько автомобилей. К счастью для Фиорентинос, все ее вещи, кроме шляпы, оказались целы. Она сообщила журналистам, что смогла спасти даже сумку, починив ремень.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Rak Zoo в городе Рас-эль-Хайма, посетительница поела с одной тарелки со львом. Необычный случай попал на видео и напугал пользователей сети.

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      Антонина Черташ
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