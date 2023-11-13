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14:31, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил об орудующих от его имени мошенниках

Врач Александр Мясников предупредил об орудующих от его имени мошенниках

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об орудующих от его имени мошенниках. В Telegram-канале он также назвал человека, собирающего деньги от его имени, гнидой и мразью.

«Внимание — жулики! Помните, часто появилась надпись: "Поддержите мой второй канал — доктор Мясников", я его еще жуликом обзывал? Потом стал просто молча блокировать. Эта гнида теперь у меня в чате под моим именем объявила сбор денег», — написал Мясников.

По словам телеврача, некоторые его подписчики уже перевели деньги мошеннику. Специалист подчеркнул, что у него только один Telegram-канал и рекомендовал определять его по количеству подписчиков (по состоянию на 13 ноября — более 142 тысяч фоловеров). «И я никогда не объявлю сбор денег! Не ведитесь на эту мразь!», — заключил врач.

Ранее об орудующих от имен знаменитостей мошенниках рассказал российский телеведущий Андрей Малахов. По его словам, мошенник скопировал его фото и ник и писал его подписчикам и знакомым в личные сообщения или в комментариях под постами с различными просьбами.

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      Олег Давыдов
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