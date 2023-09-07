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09:16, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

Малахов заявил о мошенничестве от его имени

Малахов предупредил о мошенниках в Telegram, представляющихся его именем

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский телеведущий Андрей Малахов предупредил о мошенниках в Telegram, представляющихся его именем. Посвященный этому пост появился в его официальном Telegram-канале.

Ведущий опубликовал скриншот, на котором видно, что пользователь с ником «Андрей Малахов» оставил комментарий под одним из постов. «Если вам будет писать в личные сообщения (или в комментариях под постами) этот аккаунт — блокируйте сразу. Обратите внимание, что это не мой Telegram-канал, а личный Telegram-аккаунт мошенников, которые которые скопировали фото и ник», — заявил Малахов.

Он добавил, что аккаунт злоумышленников не имеет к нему никакого отношения. Ведущий также предложил своим знакомым, к которым обращаются от его имени в сети, писать ему в личные сообщения, чтобы проверить информацию.

Ранее известная блогерша Екатерина Конасова рассказала о мошенничестве в сети от имени телеканала ТНТ. По ее словам, злоумышленники предлагали девушкам пройти кастинг и в ходе видеозвонка просили их раздеваться. После этого они шантажировали жертв записью видеозвонка.

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    Маргарита Щигарева
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