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12:27, 30 августа 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве от имени ТНТ

Блогерша Конасова: мошенники рассылают сообщения о кастинге в «Ты — топ-модель»

Кадр: katyakonasova / Youtube

Блогерша Екатерина Конасова предупредила россиян о мошенничестве от имени телеканала ТНТ. О новом способе обмана она сообщила в своем новом ролике, доступном на YouTube.

Конасова рассказала, что мошенники стали рассылать в Telegram-каналах информацию о том, что ТНТ якобы начал кастинг во второй сезон шоу «Ты — топ-модель». Своим жертвам злоумышленники, выдававшие себя за представителей шоу, предлагали связаться по видеосвязи.

Во время разговора они просили девушек раздеваться и записывали все происходившее на экране. Затем они начинали вымогать у своих собеседниц деньги, угрожая опубликовать эти видео. Если девушки отказывались платить, злоумышленники публиковали ролики на порносайтах.

Блогерша отметила, что телеканал всегда публикует объявления о кастингах на официальном сайте, однако в «Ты — топ-модель» отбора пока не анонсировалось.

Ранее аналитики компании F.A.C.C.T. назвали детские творческие конкурсы самой популярной темой мошенничества в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Специалисты отметили, что для охвата большей аудитории злоумышленники создают каналы со ссылками на фишинговые ресурсы.

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    Олег Давыдов
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