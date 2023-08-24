Названа самая популярная тема мошенничества в WhatsApp

В F.A.C.C.T. назвали детские конкурсы самой популярной темой обмана в WhatsApp

Аналитики компании F.A.C.C.T. назвали детские творческие конкурсы самой популярной темой мошенничества в мессенджерах WhatsApp и Telegram. О том, какие уловки чаще всего используют мошенники, специалисты рассказали «Ленте.ру».

По словам экспертов, мошенники стали вновь использовать для взломов учетных записей пользователей тему детского творчества. «Теперь злоумышленники просят проголосовать за победу ребенка в музыкальном или танцевальном конкурсе, чтобы он смог получить путевку в летний лагерь», — предупредили в компании об участившихся случаях мошенничества.

Специалисты отметили, что для охвата большей аудитории злоумышленники создают каналы со ссылками на фишинговые ресурсы, в которые сами добавляют жертв, если у тех нет соответствующего запрета в настройках. «Основной темой фишинговых страниц для кражи аккаунтов в WhatsApp стал детский классический балет — злоумышленники рассылали в личных сообщениях ссылки с украденных ранее учеток», — заявили в F.A.C.C.T.

В начале июля россиян предупредили о новом способе мошенничества в WhatsApp. В частности, мошенники начали красть персональные данные россиян с помощью чат-ботов.