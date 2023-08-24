Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:06, 24 августа 2023Интернет и СМИ

Названа самая популярная тема мошенничества в WhatsApp

В F.A.C.C.T. назвали детские конкурсы самой популярной темой обмана в WhatsApp

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / Globallookpress.com

Аналитики компании F.A.C.C.T. назвали детские творческие конкурсы самой популярной темой мошенничества в мессенджерах WhatsApp и Telegram. О том, какие уловки чаще всего используют мошенники, специалисты рассказали «Ленте.ру».

По словам экспертов, мошенники стали вновь использовать для взломов учетных записей пользователей тему детского творчества. «Теперь злоумышленники просят проголосовать за победу ребенка в музыкальном или танцевальном конкурсе, чтобы он смог получить путевку в летний лагерь», — предупредили в компании об участившихся случаях мошенничества.

Специалисты отметили, что для охвата большей аудитории злоумышленники создают каналы со ссылками на фишинговые ресурсы, в которые сами добавляют жертв, если у тех нет соответствующего запрета в настройках. «Основной темой фишинговых страниц для кражи аккаунтов в WhatsApp стал детский классический балет — злоумышленники рассылали в личных сообщениях ссылки с украденных ранее учеток», — заявили в F.A.C.C.T.

В начале июля россиян предупредили о новом способе мошенничества в WhatsApp. В частности, мошенники начали красть персональные данные россиян с помощью чат-ботов.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?

    Тренер дочери Резцовой объяснил смену гражданства биатлонисткой

    Глюкоза снялась в прозрачном платье без белья

    Росгвардейцы нашли тайник ВСУ с более чем 10 тысячами патронов

    БРИКС заявил о приверженности мирному решению конфликта на Украине

    Блогера Максима Каца заочно осудили за фейки о российской армии

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    В состав БРИКС войдут шесть новых стран

    В Германии признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций

    В похоронном бюро под Тверью подтвердили нахождение у них тела Пригожина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости