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08:30, 13 ноября 2023Забота о себе

Муж нашел тайный вибратор жены и заревновал

Фото: Unsplash

Мужчине, нашедшему под кроватью у жены вибратор, который она держала от него в тайне, и испытал по этому поводу сложные чувства, дал совет секс-коуч Рич Юзвяк. Его авторскую колонку публикует издание Slate.

По словам обратившегося к Юзвяку мужа, они с женой вместе уже 15 лет, и в последние два года они стали реже заниматься сексом. Полгода назад жена упомянула, что хотела бы купить вибратор, и мужчина изъявил желание использовать игрушку для совместных игр. После этого женщина якобы отказалась от покупки. Однако недавно мужчина нашел вибратор в небольшом мешке на полу в кладовке и заревновал к нему. «Она перекладывает эту штуку каждый день! В последние три месяца мы занимаемся сексом еще реже, а вибратором она пользуется ежедневно. Я не знаю, как об этом поговорить», — пожаловался он.

В ответ Юзвяк попросил не давить на женщину и указал на то, что она не пытается надежно спрятать секс-игрушку. «Думаю, разумным будет сказать, что вы заметили, что она купила вещь, которую вы обсуждали. Пусть беседа разворачивается отсюда: если хочет поговорить, прекрасно, если нет, позвольте ей это», — написал коуч, добавив, что можно снова предложить женщине воспользоваться игрушкой вместе. «Может быть, ей, как и многим, это понравится. Но не давите и здесь, главное — открытая коммуникация без запугивания и подавления», — заключил он.

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Ранее Юзвяк дал совет расставшейся с партнером, но продолжающей заниматься с ним сексом женщине. Он заявил, что паре нужно либо расстаться насовсем, либо задуматься о воссоединении.

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      Александра Лисица
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