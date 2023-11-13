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11:32, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

На Западе засомневались в дальнейших поставках современных танков Украине

Forbes: Запад сомневается в дальнейших поставках Киеву своих танков

Фото: Matthias Merz / Globallookpress.com

Нет никаких признаков того, что Германия или какая-либо другая страна, имеющая современные танки Leopard 2, готова и дальше поставлять их Украине. Об этом пишет Forbes.

Как отмечает издание, союзники Украины выбрали один из самых простых способов подарить танки ВСУ: заплатить чешской фирме CSG Defense за то, чтобы она взяла старые Т-72М разработки 1980-х годов, заменила двигатели и часть электроники, установила динамическую броню, переименовала их в «Т-72ЭА» и отправила Киеву.

Т-72 помогают компенсировать скудную партию Leopard 2 (71 танк), которую страна получила от своих союзников по НАТО. Украинцы потеряли как минимум 11 своих Leopard 2 и рассчитывают получить еще 14 в качестве замены в следующем году. 14 бывших британских Challenger 2 и 21 американский M-1 дополняют украинский арсенал современных танков западного образца.

«Даже если учесть 200 слабозащищенных танков Leopard 1, которые получит Украина, общий парк западных танков в конечном итоге может составить 350. А ведь именно столько танков Украина теряет за год. Хотя Соединенные Штаты могут в конечном итоге предложить больше М-1, нет никаких признаков того, что Германия или какая-либо другая страна, имеющая Leopard 2, готовы и дальше поставлять их Украине», — пишет Forbes.

Как подчеркивает издание, если специальная военная операция продолжится в 2025 году, Киеву, вероятно, придется получать танки «откуда-то еще».

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил бросить ВСУ в наступление без оружия. По его словам, Зеленский принял такое решение на фоне возможного шатдауна в США и нежелания спикера Палаты представителей Майка Джонсона предоставлять деньги Украине.

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      Анастасия Яланская
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