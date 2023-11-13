Названы эффективные способы бросить курить

Бросить курить намного легче, если назначить точную дату расставания с вредной привычкой и если попросить кого-то из курящих близких отказаться от нее за компанию, рассказала невролог Яна Ковальская. В комментарии для издания Life.ru врач назвала и другие эффективные отказаться от курения.

Ковальская отметила, что, если человек не готов бросить курить с определенной даты, он может сокращать ежедневное количество сигарет. Также проще бросать курить с кем-то заодно. «Так вы сможете поддерживать друг друга в процессе. Если вы захотите курить, попросите единомышленника помочь вам сосредоточиться на причинах отказа от курения. Научитесь вместе процессу расслабления, используя глубокое дыхание, прогулки или прослушивание любимой музыки», — посоветовала невролог.

Для успеха в борьбе с пагубной привычкой необходимо точно осознавать факторы, побуждающие тянуться к сигарете, продолжила врач.

Среди этих факторов пациенты часто выделяют употребление алкогольных напитков, скуку, кофе, употребление пищи, разговор по телефону, пребывание среди курильщиков, стресс. Изначально продумайте, с какими трудностями вы можете столкнуться при отказе от курения, и спланируйте свои действия Яна Ковальская невролог

Ковальская предупредила, что после отказа от курения организму понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть. В это время возможны раздражение, подавленное состояние. Однако эти ощущения со временем пройдут. По словам невролога, уже через несколько недель после отказа от курения уровень стресса начнет снижаться.

Для окончательного успеха в победе над вредной привычкой необходимо избавиться от всех атрибутов курения (зажигалок, пепельниц, сигарет), заявила напоследок специалистка.

Ранее психолог Маргарита Алексеева рассказала, как предотвратить детское курение. В первую очередь, по ее словам, родители сами не должны увлекаться этой привычкой, а должны подавать пример ребенку.