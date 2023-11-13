Названы ускоряющие биологическое старение заболевания

Заболевания сердца и сосудов ускоряют биологическое старение организма. Об этом рассказал американский врач-кардиолог Сатьяджит Редди изданию HuffPost.

Редди отметил, что люди со здоровым сердцем и сосудами медленнее стареют и живут дольше. Часто их биологический возраст меньше реального, подчеркнул врач. «Старение — это отражение возраста и таких вещей, как генетика, образ жизни и окружающая среда. Если на генетику и окружающую среду мы повлиять не можем, то образ жизни мы способны изменить», — заявил врач.

Для того, чтобы поддержать здоровье сердца, Редди посоветовал вести активный образ жизни, отказаться от курения и сильно обработанных продуктов питания. Также он рекомендовал регулярно отслеживать и корректировать уровень сахара в крови, холестерин и давление. Эти меры кардиолог назвал решающими и иногда даже более важными, чем генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ранее президент американского общества деменции (Dementia Society of America) Кевин Джеймсон рассказал, что образ жизни и вредные привычки ведут к старению мозга и развитию деменции. Он посоветовал следить за здоровьем и учиться, чтобы сохранять ясность ума до старости.