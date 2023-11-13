Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 13 ноября 2023Мир

Несколько сотен иностранцев эвакуируют из Газы

Более 400 человек включили в списки на эвакуацию из Газы через КПП «Рафах»

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Несколько сотен иностранцев эвакуируют из сектора Газа через КПП «Рафах». Об этом говорится в заявлении погранслужбы палестинского анклава, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что в список на эвакуацию включен 421 человек. Среди них граждане Марокко, Иордании, Испании, Нидерландов, Перу, России, США и Швеции.

Ранее Минздрав оценил состояние эвакуированных из Газы россиян. Покинувшие сектор Газа граждане России чувствуют себя удовлетворительно, среди них одна беременная женщина и 27 детей.

Россияне пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом 12 ноября. Тогда МЧС отчиталось об эвакуации граждан из зоны боевых действий. В Москву их доставит самолет Ил-76.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Заикина
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась подготовка к производству истребителей Checkmate. В чем преимущество самолетов пятого поколения?

      В российском регионе неизвестный сжег релейный шкаф на железной дороге

      Беременную женщину и 27 детей из России эвакуировали из сектора Газа

      Срочник записал другу видео из кабинета в медчасти на Урале и выпал из окна

      В Москве стало больше клинических исследований российских лекарств

      В России предложили изменить систему выплат маткапитала

      Моряки рассказали о самых жутких и необъяснимых случаях в открытом море

      Ломбарды начали открывать магазины с ненужными заложенными товарами

      Арестович рассказал о конфликте Зеленского с военными

      Названы последствия неуплаты налога на имущество до 1 декабря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости