Несколько сотен иностранцев эвакуируют из Газы

Более 400 человек включили в списки на эвакуацию из Газы через КПП «Рафах»

Несколько сотен иностранцев эвакуируют из сектора Газа через КПП «Рафах». Об этом говорится в заявлении погранслужбы палестинского анклава, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что в список на эвакуацию включен 421 человек. Среди них граждане Марокко, Иордании, Испании, Нидерландов, Перу, России, США и Швеции.

Ранее Минздрав оценил состояние эвакуированных из Газы россиян. Покинувшие сектор Газа граждане России чувствуют себя удовлетворительно, среди них одна беременная женщина и 27 детей.

Россияне пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом 12 ноября. Тогда МЧС отчиталось об эвакуации граждан из зоны боевых действий. В Москву их доставит самолет Ил-76.