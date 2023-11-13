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20:04, 13 ноября 2023Спорт

Норвежских двоеборок довели до слез на медосмотре

Норвежских двоеборок довело до слез присутствие мужчины на медосмотре

Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

Членов женской сборной Норвегии по лыжному двоеборью довели до слез на медосмотре. Об этом пишет NRK.

По информации источника, причиной стало присутствие мужчины во время осмотра. Спортсменкам нужно было зайти в 3D-сканер в нижнем белье, в тот момент в помещении присутствовал мужчина-эксперт. «После этой ситуации они вернулись к нам в слезах. Очень печальная ситуация для нас», — заявил тренер сборной Ивар Стуан.

При этом рейс-директор Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) по лыжному двоеборью Лассе Оттесен заявил, что мужчина-эксперт по 3D-сканированию должен был присутствовать в помещении, поскольку на обследование было выделено очень ограниченное время, а результаты нужно было получить как можно более точные.

В марте 2022 года Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

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      Анастасия Борисова
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