Норвежских двоеборок довели до слез на медосмотре

Норвежских двоеборок довело до слез присутствие мужчины на медосмотре

Членов женской сборной Норвегии по лыжному двоеборью довели до слез на медосмотре. Об этом пишет NRK.

По информации источника, причиной стало присутствие мужчины во время осмотра. Спортсменкам нужно было зайти в 3D-сканер в нижнем белье, в тот момент в помещении присутствовал мужчина-эксперт. «После этой ситуации они вернулись к нам в слезах. Очень печальная ситуация для нас», — заявил тренер сборной Ивар Стуан.

При этом рейс-директор Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) по лыжному двоеборью Лассе Оттесен заявил, что мужчина-эксперт по 3D-сканированию должен был присутствовать в помещении, поскольку на обследование было выделено очень ограниченное время, а результаты нужно было получить как можно более точные.

В марте 2022 года Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.