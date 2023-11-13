Нурмагомедов назвал любимый футбольный клуб отца

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его отец Абдулманап был болельщиком «Спартака»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал футбольный клуб, который больше всего любил его отец Абдулманап Нурмагомедов. Соответствующий пост появился в его Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отец был большим болельщиком "Спартака"», — написал Нурмагомедов. Он также опубликовал фотографию с арены красно-белых после матча с «Ростовом». Московский клуб подарил бойцу игровую футболку с номером 29-0 по числу его побед в смешанных единоборствах (ММА).

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

Абдулманапа Нурмагомедова не стало в июле 2020 года. Он тренировал сына на протяжении всей его карьеры. В октябре 2020-го Хабиб ушел из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, объявив, что больше не будет драться без отца.