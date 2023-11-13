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12:11, 13 ноября 2023Спорт

Нурмагомедов назвал любимый футбольный клуб отца

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его отец Абдулманап был болельщиком «Спартака»

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал футбольный клуб, который больше всего любил его отец Абдулманап Нурмагомедов. Соответствующий пост появился в его Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отец был большим болельщиком "Спартака"», — написал Нурмагомедов. Он также опубликовал фотографию с арены красно-белых после матча с «Ростовом». Московский клуб подарил бойцу игровую футболку с номером 29-0 по числу его побед в смешанных единоборствах (ММА).

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

Абдулманапа Нурмагомедова не стало в июле 2020 года. Он тренировал сына на протяжении всей его карьеры. В октябре 2020-го Хабиб ушел из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, объявив, что больше не будет драться без отца.

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      Ксения Курашкина
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