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15:04, 13 ноября 2023Бывший СССР

Раскол между Зеленским и военными объяснили неудачами на фронте

Эксперт Кошкин: раскол между Зеленским и военными возник из-за неудач на фронте

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Раскол между Владимиром Зеленским и украинскими военными возник из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин в интервью «Известиям».

По его словам, контрнаступление зависело от поддержки США и западных союзников, которые определяют правила игры. При этом украинская армия не смогла взломать даже первую линию российской обороны.

Кошкин объяснил, что после этого в Вашингтоне стали обвинять ВСУ в том, что они не смогли справиться при наличии необходимого вооружения. Военные и политические лидеры, в свою очередь, начали возмущаться, что армия получила не все, на что рассчитывала.

«Естественно, что и внутри будут предъявляться претензии — одна политическая группа будет предъявлять другой, то есть все это закономерно, и на сегодняшний день этот раскол проявился», — заключил военный эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировал в соцсетях уголовные дела в отношении высокопоставленных украинских военных. По его словам, офис президента страны «сделает свой ход».

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      Алевтина Запольская
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