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13:43, 13 ноября 2023Наука и техника

Россия захотела производить бронетехнику на Ближнем Востоке

«Рособоронэкспорт»: РФ обсуждает совместную разработку оружия на Ближнем Востоке

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия захотела производить оружие и военную технику на Ближнем Востоке. О готовности к совместному производству глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев рассказал агентству «Интерфакс».

«Обсуждаем совместные разработку и производство продукции на Ближнем Востоке, в том числе стрелкового оружия, бронетехники, самолетов последних поколений», — сказал он на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

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В феврале глава «Рособоронэкспорта» заявил, что планы по производству российских вертолетов Ка-226Т, которое захотели развернуть в Индии, сохраняются. Он отметил, что совместное предприятие Indo-Russian Helicopters Limited направило предложения по организации производства Ка-226Т на территории Индии в авиастроительную компанию HAL и министерство обороны страны.

В январе в «Рособоронэкспорте» рассказали, что российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited намерено полностью локализовать производство автоматов АК-203 в Индии. В будущем совместное предприятие может увеличить объем производства.

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      Даниил Иринин
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