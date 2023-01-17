Российские АК-203 выпустят в Индии со стопроцентной локализацией

«Рособоронэкспорт»: российские АК-203 выпустят в Индии со стопроцентной локализацией

Российско-индийское предприятие ndo-Russian Rifles Private Limited намерено полностью локализовать производство автоматов АК-203 в Индии. Об этом ТАСС сообщили в «Рособоронэкспорте».

В компании отметили, что «в производственных планах совместного предприятия заложена стопроцентная локализация производства автоматов АК-203 в Индии».

«Кроме того, в будущем совместное предприятие может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова», — сообщили в «Рособоронэкспорте».

В ноябре военный эксперт Юрий Никулин допустил, что возможное увеличение калибра автоматов АК может быть связано с необходимостью пробить современный бронежилет.

В октябре компания пообещала, что российско-индийский завод по производству автоматов Калашникова АК-203 калибра 7,62 на 39 миллиметров в индийском городе Корве будет готов начать выпуск оружия до конца 2022 года.