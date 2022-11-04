Названы причины увеличения основного калибра автоматов АК

Увеличение калибра автоматов АК обусловлено необходимостью большей мощности патронов

Военный эксперт Юрий Никулин назвал возможные причины перспективы увеличить основной калибр автоматов АК. Об этом он рассказал в беседе с газетой «Известия».

Специалист выдвинул предположение, что это необходимо для того, чтобы мощность патронов стала больше, поскольку, как показала практика, такие патроны «не пробивают современный бронежилет». Никулин считает, что сроки производства должны быть сокращены, и надеется, что в течение года-двух российская армия уже сможет перейти на них.

Ранее стало известно, что калибр армейских автоматов думают увеличить с 5,45 миллиметра. Как говорил глава концерна «Калашников» Алан Лушников, стрелковый комплекс с новым калибром может появиться в рамках разработки новой экипировки военнослужащего третьего поколения «Легионер».

В середине октября сообщалось, что российско-индийский завод по производству автоматов Калашникова АК-203 калибра 7,62 на 39 миллиметров в индийском городе Корве готов начать выпуск оружия до конца текущего года. В перспективе на предприятии планируют достичь 100-процентной локализации производства АК-203 в Индии. Также завод может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова.