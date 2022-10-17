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12:21, 17 октября 2022Наука и техника

В Индии запустят производство российских автоматов

В Индии начнут производить автоматы АК-203 до конца 2022 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российско-индийский завод по производству автоматов Калашникова АК-203 калибра 7,62 на 39 миллиметров в индийском городе Корве готов начать выпуск оружия до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании «Рособоронэкспорт».

«Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, в котором с российской стороны участвуют "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников", полностью соответствует концепции Make in India и правилам DAP-2020. Завод по производству автоматов Калашникова АК-203 в Корве готов до конца 2022 года начать выпуск продукции», — приводит пресс-служба слова гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Отмечается, что в перспективе на предприятии планируют достичь 100-процентной локализации производства АК-203 в Индии. Также завод может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова.

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АК-203 получил складной телескопический приклад, пистолетную рукоятку и обновленную крышку ствольной коробки с планкой Пикатинни. Автомат оснащен щелевым пламегасителем, который снижает отдачу.

В сентябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что автомат АК-19 под патрон калибра НАТО 5,56 на 45 миллиметров вызвал интерес у иностранных заказчиков.

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Даниил Иринин
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