Российские войска получат операционные на базе Ми-26

«Известия»: ВС России получат летающие операционные на базе вертолетов Ми-26

Российская армия получит летающие операционные на базе вертолетов Ми-26, благодаря которым медики смогут оперативно оказать помощь солдатам, в том числе рядом с линией боевого соприкосновения. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что вся необходимая медицинская аппаратура будет находиться в специальных контейнерах, размещенных в грузовом отсеке. Мобильные операционные оснащены реанимационной аппаратурой. В вертолетах также предусмотрены места для перевозки раненных бойцов.

Такая разработка поможет спасти жизни военных, поскольку у врачей будет возможность своевременно оказать помощь пострадавшим. «Вертолет поможет ее оказать максимально быстро. Он может долететь в район рядом с линией боевого соприкосновения и сесть на небольшую площадку. Автомашина будет ехать в разы дольше, куда-то вообще не сможет попасть из-за отсутствия дорог и мостов или грязи, будет петлять», — рассказал председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

Ранее стало известно, что российская армия получит перспективный стратосферный разведывательно-ударный комплекс (РУК). Одной из его особенностей является возможность размещения модульной полезной нагрузки, в частности, подвесных контейнеров с радарами, систем радиотехнической разведки и оптико-электронных станций.