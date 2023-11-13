Производитель сигарет Kent и Ява перешел компании из ОАЭ

Арабская BFI Holding получила подразделения British American Tobacco в России

Бизнес British American Tobacco (BAT) в России перешел под управление BFI Holding из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает «Коммерсантъ».

Арабская компания, которой владеет топ-менеджмент BAT, получила подразделения АО «БАТ-СПб» и АО «МУМТ», которые производили сигареты Kent и Ява, Dunhill, Lucky Strike и Rothmans, а также устройства для нагревания табака glo и стики neo. После завершения продажи компания будет работать под названием ITMS Group

По словам партнера практики корпоративного права Better Chance Артема Тамаева, для передачи бизнеса от иностранных инвесторов дружественным лицам нередко регистрируют компанию в ОАЭ, так как эта юрисдикция остается доступной для россиян и дает доступ к иностранной банковской системе.

В 2022 году BAT входила в тройку крупнейших табачных производителей и занимала 23,6 процента рынка. Компанию опережали лишь Philip Morris International (31,1 процента) и Japan Tobacco International (35,6 процента), которые продолжили работу в России.

BAT работает в России с 1991 года, собственное производство табачных изделий под марками Kent, Vogue, «Ява золотая» запустили уже в 1994-м. Весной 2022 года, после начала конфликта на Украине, производитель заявил о приостановке инвестиций в страну, а зимой 2023-го — о намерении уйти из России и Белоруссии и передать бизнес местному менеджменту. По состоянию на июль 2022 убытки от этого решения оценивали в 957 миллионов фунтов стерлингов или 1,2 миллиарда долларов.