Известный российский блогер рассказал о запое после удаления YouTube-канала

Блогер Стас Васильев злоупотреблял спиртным после удаления YouTube-канала

Блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», признался, что после удаления YouTube-канала злоупотреблял алкоголем. Об уходе в запой он рассказал в интервью проекту «Киберэтика», видео доступно на Rutube.

«Бухал каждый день. В итоге дошел до того, что бутылку 0,7 вискаря в день всаживал. Потом к бутылке вискаря 0,7 добавилась бутылка вина», — заявил Васильев в ответ на вопрос о том, как он пережил удаление YouTube-канала.

Блогер добавил, что однажды в этот период он проснулся в очень плохом самочувствии, после чего обратился к неврологу. Ему прописали лекарства, при которых нельзя употреблять спиртные напитки.

Васильев также назвал YouTube-канал делом своей жизни и подчеркнул, что хорошо зарабатывал благодаря ему. «У меня интеграция лям стоила, прикинь? Я потом еще семь лямов за рекламу возвращал», — отметил он.

YouTube удалил основной и дополнительные каналы Васильева в декабре 2022 года. Блогер предрекал, что из-за трудностей с продвижением и монетизацией на других площадках он будет вынужден завершить карьеру. Однако спустя некоторое время он стал ведущим общественно-аналитической программы «Стас LIVE» на канале «Соловьев LIVE». В ноябре Васильев сообщил о прекращении сотрудничества с каналом из-за выгорания и желания сосредоточиться на других творческих задумках.