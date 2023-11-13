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12:49, 13 ноября 2023Россия

18-летний сын Кадырова стал замминистра в Чечне

Сын Кадырова получил должность первого замминистра спорта Чечни

Фото: Telegram-канал ЛОРД

18-летний Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

«Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодежной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — написал политик.

Он добавил, что Ахмат сам является спортсменом. По его словам, Кадыров победил не в одном турнире по смешанным единоборствам и боксу.

Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что троих сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента российского региона «Даймехкан Сий».

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      Никита Абрамов
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