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18:55, 10 ноября 2023Россия

Еще один Кадыров получил высшую награду Чечни

Отец мэра Грозного Шахмомед Кадыров получил высшую награду Чечни

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Еще один родственник главы Чечни Рамзана Кадырова, отец мэра города Грозный Шахмомед Кадыров, получил высшую награду республики. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Я вручил высшую награду ЧР — орден Кадырова отцу мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова — Шахмомеду Абдулхакимовичу», — пояснил политик.

По его словам, Шахмомед Кадыров был удостоен этого за исключительные заслуги перед регионом, а также за большой вклад в дело первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что троих сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента российского региона «Даймехкан Сий».

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      Никита Абрамов
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