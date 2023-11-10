Еще один Кадыров получил высшую награду Чечни

Отец мэра Грозного Шахмомед Кадыров получил высшую награду Чечни

Еще один родственник главы Чечни Рамзана Кадырова, отец мэра города Грозный Шахмомед Кадыров, получил высшую награду республики. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Я вручил высшую награду ЧР — орден Кадырова отцу мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова — Шахмомеду Абдулхакимовичу», — пояснил политик.

По его словам, Шахмомед Кадыров был удостоен этого за исключительные заслуги перед регионом, а также за большой вклад в дело первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что троих сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — наградили высшим орденом парламента российского региона «Даймехкан Сий».