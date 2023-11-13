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12:24, 13 ноября 2023Экономика

Экономист рассказал о будущем курса рубля

Экономист Григорьев допустил укрепление рубля ниже 90 за доллар
СюжетКурс доллара:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

После указа президента России Владимира Путина об ограничении валютной выручки экспортерами происходит медленное, но верное движение доллара и евро вниз, и эта тенденция продолжится, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Дальнейшее укрепление рубля он предрек в беседе с «Лентой.ру».

Ранее правительство решило вывести из-под экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, ряд товаров — среди них продукция для личного пользования, партии товаров стоимостью до 200 евро и часть поставок в магазины duty free. Власти считают, что такой способ позволит сохранить текущий курс национальной валюты.

По мнению экономиста, данная мера тоже сыграет в пользу рубля, но в меньшей степени, чем валютные ограничения. «Это тоже может оказать какое-то позитивное влияние на курс рубля, но, мне кажется, тут больше цель социально-экономического характера — снизить расходы граждан и малого бизнеса», — добавил он.

Григорьев прогнозирует до конца года курс 90 рублей за доллар и 96-97 рублей за евро. Однако допускает, что национальная валюта может укрепиться еще сильнее. «Есть вероятность, что доллар и евро уйдут ниже, но для этого нужно время, потому что валютные ограничения были введены не так давно, и понятно, они не могут по большинству субъектов быть реализованы сразу. Компания не всегда сразу получает валютную выручку, она может продать сегодня и дать покупателю 90 дней, то есть деньги окажутся в стране только в феврале», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Курс доллара от TradingView

Ранее стало известно, что россияне стали реже следить за изменениями на валютном рынке. По данным аналитиков, курсом доллара интересуются лишь 26 процентов респондентов, а курсом евро — 24 процента опрошенных.

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      Екатерина Смирная
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