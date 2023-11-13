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11:23, 13 ноября 2023Экономика

Россияне стали реже следить за курсом доллара

Superjob: за курсом доллара следит лишь один из четырех россиян

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россияне стали реже следить за изменениями на валютном рынке. Об этом сообщают аналитики Superjob.

Опрос сервиса по поиску работы проходил с 3 по 10 ноября. Участие в нем приняли 1 600 представителей экономически активного населения из 363 населенных пунктов России.

Курсом доллара интересуются лишь 26 процентов респондентов, а курсом евро — 24 процента опрошенных. Котировки валют чаще отслеживают мужчины. Также новости валютного рынка сильнее востребованы среди граждан до 35 лет и россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

Курс доллара от TradingView

Большинство опрошенных считают, что в начале 2024 года курс доллара вырастет до 103,46 рубля, а стоимость евро поднимется до 112,75 рубля.

Летом интерес россиян к новостям о курсах валют вырос в 1,5 раза. Курсом доллара и евро к рублю стали активно интересоваться каждый третий из десяти опрошенных. По данным аналитического центра Университета «Синергия», более 70 процентов граждан узнают обо всех изменениях на валютном рынке из новостей или от знакомых. Около 22 процентов респондентов следят за изменением курса не чаще раза в неделю, лишь восемь процентов делают это ежедневно.

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      Вячеслав Агапов
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