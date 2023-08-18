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08:57, 18 августа 2023Экономика

Россияне стали активнее интересоваться курсом рубля

SuperJob: мужчины проявляют интерес к курсу рубля чаще женщин
СюжетКурс доллара:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Интерес россиян к новостям о курсах валют за четыре месяца вырос в 1,5 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса SuperJob.

Выяснилось, что курсом доллара и евро к рублю активно интересуется каждый третий из десяти опрошенных. При этом мужчины проявляют интерес к этой теме чаще женщин. Исследование также показало, что к 1 сентября россияне предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты. Граждане предполагают, что к осени доллар будет стоить 108,19 рубля, а курс евро вырастет до 117,48 рубля.

Опрос проводился с 7 по 17 августа в 370 населенных пунктах страны среди экономически активного население старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1600 респондентов.

Ранее в августе были опубликованы результаты исследования аналитического центра Университета «Синергия». Они показали, что более 70 процентов граждан не следят регулярно за подорожанием валют и узнают обо всех изменениях из новостей или от знакомых. Около 22 процентов респондентов следят за изменением курса не чаще раза в неделю, а лишь 8 процентов делают это ежедневно.

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    Платон Щукин
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