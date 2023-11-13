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09:01, 13 ноября 2023Экономика

Власти нашли новый способ поддержать рубль

В РФ выведут из-под курсовых пошлин партии до €200 и часть поставок в duty free

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Правительство России решило вывести из-под экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, ряд товаров — среди них продукция для личного пользования, партии товаров стоимостью до 200 евро и часть поставок в магазины duty free (например, алкоголь и текстиль). Инициатива была одобрена подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию, узнал РБК из соответствующих документов.

Мера будет действовать в отношении товаров, которые следуют от одного отправителя к одному получателю и по одному транспортному документу — в этом случае стоимость партии не должна превышать 200 евро. В частности, речь идет о коммерческих грузах небольшой стоимости, запасных частях, образцах для представления дальнейших продаж и для сертификации российской продукции за рубежом, рекламных материалах, товарах, реализуемых в рамках электронной торговли, документах, корреспонденции.

Власти считают, что такой способ позволит сохранить текущий курс национальной валюты и поддержать несырьевой экспорт, прежде всего малого бизнеса. Отмена курсовых пошлин для товаров duty free поспособствует сохранению режима беспошлинной торговли, указано в документах.

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Подкомиссия также поддержала продление временной нетарифной квоты на вывоз отдельных видов удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Общая квота на экспорт удобрений составит 16,95 миллиона тонн. Мера направлена на контроль цен и объемов поставок минеральных удобрений на территории России.

Идея ввести гибкие экспортные пошлины на широкий круг товаров в зависимости от колебаний курса рубля для защиты внутреннего рынка появилась в конце сентября — мера вступила в силу 1 октября и будет действовать до конца 2024 года. За этот период за счет курсовых пошлин власти рассчитывают пополнить бюджет на 755 миллиардов рублей. Под пошлины, в частности, попали овощи и фрукты, рыба, яйца, алкоголь, бумага и картон, ткани, драгметаллы. При этом мера не затронула нефть, газ, зерновые, лесоматериалы, а также машины, оборудование и другую технику.

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      Мария Грушко
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