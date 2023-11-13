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12:42, 13 ноября 2023Силовые структуры

В деле об угрозах россиянину от наркокартеля появился первый задержанный

В деле об угрозах жителю Урала от наркокартеля появился первый задержанный

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В деле об угрозах жителю Первоуральска (Свердловская область), который сдал в полицию найденные им наркотики, появился первый задержанный — это молодой житель региона, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель главного управления (ГУ) МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В настоящее время ведется розыск других лиц, причастных к угрозам и вымогательству», — рассказал Горелых. Ранее он сообщал, что из-за угроз россиянину от наркокартеля было возбуждено уголовное дело об угрозе расправой и вымогательстве.

К расследованию уже подключились оперативники областного уголовного розыска, проводятся активные мероприятия по розыску лиц, угрожавших жителю Первоуральска, признанному потерпевшим.

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых. Сотрудникам МВД уже есть с кем работать по данным фактам», — сказал представитель свердловского областного ГУ МВД.

Олег (имя изменено) стал получать угрозы от одного из наркокартелей Урала после истории, произошедшей в октябре. Мужчина сдавал посуточно свою квартиру на улице Вайнера в Первоуральске. Одним из арендаторов был 24-летний житель Нижней Туры, который в какой-то момент перестал выходить на связь. Тогда Олег решил проверить, в чем дело, и нашел в квартире пакет с 582 граммами метадона. В конце октября квартиру Олега закидали дымовыми шашками, после чего он обратился с заявлением в правоохранительные органы. «Олега и его семью уже взяли под государственную защиту — расследование идет полным ходом», — подчеркнул Горелых.

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      Владимир Шарапов
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