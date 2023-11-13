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20:45, 13 ноября 2023Мир

В США назвали Россию сверхдержавой

Политолог Миршаймер: Путин сделал Россию сверхдержавой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россию можно назвать сверхдержавой благодаря президенту Владимиру Путину, признал профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в ходе выступления в Centre for Independent Studie.

«Мы считаем Россию сверхдержавой, потому что Владимир Путин, придя к власти в 2000 году, вернул русских с того света», — высказался он. После девяностых, указал политолог, Путин вдохнул в страну новую жизнь.

Кроме того, Миршаймер считает, что однополярность подошла к концу, ее сменил многополярный мир. Эксперт из США отметил, что теперь на международной арене их три сверхдержавы — США, Китай и Россия.

Ранее российский лидер говорил, что новый многополярный миропорядок будет более демократичным и справедливым. По его словам, в мире формируются мощные экономические и политические центры силы и влияния, которые все настойчивее заявляют о себе.

Между тем офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди отмечал, что предлагаемая президентом России модель о многополярности лучше того миропорядка, какой предлагают США.

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      Алина Гончарова
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