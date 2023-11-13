Восьмикратный чемпион мира из России сменил спортивное гражданство

Восьмикратный чемпион мира Андрей Ламов будет выступать за сборную Швеции

Восьмикратный чемпион мира по спортивному ориентированию на лыжах Андрей Ламов сменил российский флаг на шведский. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Виктор Елизаров.

«У нас есть информация о том, что Андрей Ламов теперь будет выступать за Швецию. Все к этому шло, спортсмен живет в этой стране много лет, у него жена шведка», — заявил Елизаров. Он отметил, что смена гражданства Ламовым является потерей для сборной России, поскольку спортсмен был одним из ее лидеров, но подчеркнул, что команда справится без него.

«Мы давно понимали, что этим все закончится. Федерация спортивного ориентирования России не будет препятствовать выступлению Ламова под шведским флагом», — добавил Елизаров.

В активе 37-летнего Ламова восемь золотых и четыре серебряные медали чемпионатов мира. Он также является двукратным чемпионом Европы.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Решение о допуске стран к Олимпиаде-2024 пока не принято.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. После этого ряд федерацией обратились в CAS.