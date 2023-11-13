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10:31, 13 ноября 2023Мир

Южная Корея по просьбе США продолжит помогать Украине

В Южной Корее заявили, что Сеул по просьбе США продолжит помогать Украине

Фото: Jung Yeon-Je / Pool / Reuters

Сеул продолжит оказывать Украине помощь по просьбе американской стороны, заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик. Его цитирует ТАСС.

«США попросили, чтобы Южная Корея оказала дополнительную помощь Украине. На это я ответил, что Республика Корея продолжит оказывать помощь и поддержку», — ответил глава оборонного ведомства на вопрос, осуществлялись ли поставки южнокорейских вооружений и боеприпасов на Украину по просьбе США.

Ранее Южная Корея нарастила производство оружия из-за поставок Запада на Украину. США и их союзники отправили Украине большую часть своих запасов артиллерии и боеприпасов, однако быстро осознали, что их военная промышленность плохо подготовлена ​​к быстрому восполнению арсенала. Именно здесь на помощь пришла Южная Корея, где продажи оружия выросли более чем вдвое в 2022 году.

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      Глеб Бажуткин
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