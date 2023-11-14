Анонсировано совещание Путина по ТЭК

Президент Путин 14 ноября проведет совещание по развитию ТЭК

Президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Проведение мероприятия запланировано на вторую половину дня во вторник, 14 ноября, уточнил пресс-секретарь главы государства. Будут обсуждать подготовку к зиме и текущую работу.

Песков также сказал, что в открытой части будет только вступительное слово президента.

1 ноября Владимир Путин проводил совещание по экономическим вопросам. Общение с экономическим блоком и руководством администрации было организовано в формате видеоконференции.