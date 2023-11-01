Анонсировано совещание Путина по экономическим вопросам

Президент России Путин 1 ноября проведет совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин в среду, 1 ноября проведет совещание по экономическим вопросам. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что встреча запланирована на вечер, но точное время не уточнил. Общение с экономическим блоком и руководством администрации пройдет в режиме видеоконференции.

Это «традиционная сверка часов, анализ текущей ситуации в экономике». В открытой части будет только выступление Путина, уточнил Песков. На совещании будут присутствовать премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и другие.

27 октября президент России проводил оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.