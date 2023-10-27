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12:46, 27 октября 2023Россия

Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Президент Путин 27 октября проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Песков рассказал, что глава государства сегодня работает в Кремле. Совещание запланировано на середину дня, уточнил он.

«Если будут его слова (…), то мы сделаем их публичными», — сообщил представитель Путина.

Президент России регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза. Прошлая встреча состоялась 20 октября. Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Обсуждались, в частности, вопросы внедрения современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства, а также актуальные вопросы повестки.

До этого — видеоконференция прошла 3 октября. Обсуждались вопросы развития Севера, в том числе Северного морского пути и континентального шельфа.

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      Евгения Куликова
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