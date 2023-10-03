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15:26, 3 октября 2023Россия

Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза

Пресс-секретарь Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что совещание запланировано на вторник, 3 октября. Отдельно Песков сообщил, что работу президент ведет из своей резиденции в Ново-Огарево и может провести международный телефонный разговор.

В состав постоянных членов Совета безопасности входят зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МВД Владимир Колокольцев, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и другие ключевые российские чиновники и министры.

Ранее глава государства встречался с российскими военнослужащими, которые рассказали президенту о ходе боев с Вооруженными силами Украины.

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    Марк Леонов
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