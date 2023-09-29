Российские военные рассказали Путину о бое с ВСУ

Участники СВО сообщили Путину, что в бою с ВСУ под Урожайным помогла артиллерия

Участникам боестолкновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР) помогла российская артиллерия. Об этом рассказали президенту России Владимиру Путину участвующие в специальной военной операции (СВО) военнослужащие. Видео со встречи президента и участников СВО публикует официальный Telegram-канал Кремля.

Как отметили военные, бой длился около часа и в итоге ВСУ были вынуждены отступить.

«Наша артиллерия нам помогла, когда украинская начала работать. Кассетными боеприпасами», — сказали военные.

Во встрече принимали участие рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов и старший сержант Виктор Хамаганов.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВСУ пытаются занять выгодные позиции перед холодами. Он указал, что среди таких позиций не только Клещеевка, но и Работино, Урожайное, Пятихатки.