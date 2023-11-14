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16:25, 14 ноября 2023Силовые структуры

Шурина бывшего мэра Москвы осудили на шесть лет за попытку мошенничества

В Москве суд приговорил к 6 годам бизнесмена Батурина за попытку мошенничества

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Симоновский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы бизнесмена Виктора Батурина за попытку мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденного также штрафовали на 500 тысяч рублей.

Уголовное дело против Батурина было возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Она обвинила родственника в подделке приложениея к мировому соглашению об урегулировании спора из-за пакета акций компании «Интеко» стоимостью свыше 500 миллионов рублей. В фальшивом документе Батурину якобы причиталась компенсация за ценные бумаги. Он признал вину. Его арестовали в июле 2021 года.

Это уже второй приговор в отношении шурина Лужкова. В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам заключения за мошенничество. Освободился он в 2016 году после того, как Верховный суд Калмыкии заменил неотбытую часть наказания штрафом в 300 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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