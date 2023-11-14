Боец на голых кулаках рассказал о преподавании шахмат в школе

Боец на голых кулаках Сидоренко рассказал, что преподает шахматы в школе

Боец промоушена по кулачным боям TOP DOG Александр Сидоренко рассказал в интервью «Ленте.ру» о преподавании шахмат в школе.

Боец отметил, что ведет шахматный кружок для детей от пяти до десяти лет. Он добавил, что ученики не знают о его спортивной карьере, однако руководство школы в курсе его выступлений в TOP GOD.

«Сначала я говорил, что езжу на шахматные турниры, но один раз вернулся с маленьким фингалом под глазом, меня спросили: "Тебя ударили шахматной доской?" Вместе посмеялись, а потом я им все рассказал», — поделился Сидоренко. Он добавил, что коллеги очень удивились, услышав эту новость.

23-летний Сидоренко выступает в полулегком весе. В рамках промоушена TOP DOG он провел два поединка и оба раза победил. Спортсмен также занимался боксом.