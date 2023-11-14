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19:07, 14 ноября 2023Мир

Боррель отказался говорить о последствиях возможного сокращения помощи Украине

Боррель назвал спекуляциями тему возможного сокращения помощи Украине от США

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что он не астролог и не будет заниматься спекуляциями по поводу возможного сокращения помощи Украине со стороны США. Об этом пишет ТАСС.

«Совет ЕС — это не ток-шоу, а я не астролог, я не знаю, что случится в США в следующем году. (...) И, честно говоря, я слишком занят своими текущими делами, чтобы тратить время на спекуляции», — сказал Боррель после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны ЕС.

Ранее помощник Генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил, что альянсу становится все сложнее поддерживать Украину.

Также депутат Верховной Рады Александра Устинова сообщила, что общение представителей Украины с США о предоставлении помощи изменилось на фоне падения общественной поддержки Киева.

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      Анастасия Яланская
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