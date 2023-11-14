В Британии указали на бесполезность переговоров о членстве Украины в ЕС

Guardian: переговоры о членстве Украины в ЕС ни к чему не приведут

Переговоры о членстве Украины в ЕС, скорее всего, ни к чему не приведут. Страна станет слишком большим бременем для блока, рассказал профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон в статье для Guardian.

«На самом деле разорванная войной на части страна (Украина) запросто может оказаться в ловушке из-за переговоров (о вступлении в ЕС), которые ведут в никуда», — уверен эксперт.

Дермот Ходсон также указал на несколько препятствий, которые могут помешать членству Киева в ЕС. Так, он обратил внимание на уже проявившее себя недовольство польских, венгерских и словацких фермеров, которые рискуют проиграть в конкуренции с украинскими агропроизводителями.

Эксперт упомянул и значительные финансовые проблемы, связанные с поддержкой Киева. Также действующие члены ЕС начнут не только получать меньше субсидий, но и отдавать больше из-за Украины, резюмировал Ходсон.

13 ноября глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что считает неправильным называть четкие сроки вступления Украины в Европейский союз. Он обратил внимание, что это касается не только Украины, но и Молдавии. По его мнению, подобные «игры с датами» могут разочаровать большое количество людей.

При этом посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова назвала реалистичным сроком вступления страны в ЕС 2030 год. По ее словам, для того, чтобы страна присоединилась к ЕС, должно быть принято много реформ.