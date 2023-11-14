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09:57, 14 ноября 2023Силовые структуры

Дарья Трепова получила 195 тысяч рублей за теракт против военкора Татарского

Mash: Треповой заплатили 195 тысяч за теракт против военкора Татарского

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) в петербургском кафе, получила от украинских кураторов 195 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, девушка получала деньги через криптокошелек. Сначала ей переводили биткоины, затем она конвертировала их в рубли и переводила на банковскую карту. Отмечается, что большую сумму денег Трепова потратила на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, поездку в Омск ради лекции Татарского и гостиницы. Небольшой остаток фигурантка тратила на кафе и одежду. Связь с Украиной была единственным источником дохода Треповой.

2 апреля Трепова по указанию украинских кураторов принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой. Ее девушка передала Татарскому, в результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения.

Треповой вменяется совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и использование поддельного документа. Также по делу проходит ее товарищ — Дмитрий Касинцев. Ему инкриминируют укрывательство преступления.

По данным Следственного комитета России, теракт готовился долгое время на Украине гражданами, которые не согласны с проведением специальной военной операции Вооруженных сил РФ.

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