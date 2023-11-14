Израиль увеличил добычу газа для поставок в Европу

Bloomberg: Израиль увеличил сокращенные из-за атаки ХАМАС добычу и экспорт газа

В ноябре Израиль на 60 процентов, до 0,5-12 миллиона кубометров в сутки, увеличил экспорт газа в Египет, сокращенный после атаки радикального палестинского движения ХАМАС в начале октября. Добиться такого результата позволило возобновление добычи на крупном месторождении, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с египетским импортом.

С помощью этого маршрута страна ведет поставки топлива в Европу. В настоящее время, на фоне снижения опасений по поводу террористических атак или расширения военных действий, транзит достиг почти половины довоенного уровня.

Издание не указывает, о каком именно месторождении идет речь, однако напоминает, что в понедельник компания Chevron начала поставки на внутренний рынок с месторождения Тамар, ранее закрытого.

Источники Reuters утверждают, что месторождение выйдет на полную мощность в течение нескольких дней. Топливо из него, помимо внутреннего рынка, поставляют в Египет и Иорданию.

Также стало известно, что на этой неделе может возобновить работу Восточно-Средиземноморский газопровод, по которому газ от израильского Ашкелона идет до египетского Ариша. Впрочем, Bloomberg отмечает, что говорить о размере увеличения поставок в Европу преждевременно, так как часть израильского газа Египет использует на свои нужды. В последнее время температура в регионе более высокая, чем обычно, что увеличивает расход энергии и, соответственно, газа.

Сразу после начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа биржевые цены на газ в Европе начали резко расти. Помимо остановки поставок израильского газа, инвесторы опасались разрастания военного конфликта и вовлечения в него стран Ближнего Востока. В худшем варианте эксперты не исключали, что цены на топливо могут увеличиться в десять раз.