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19:27, 14 ноября 2023Из жизни

Опальный принц Гарри поздравит Карла III с юбилеем по телефону

Принц Гарри поздравит Карла III с 75-м днем рождения по телефону

Фото: Toby Melville / Reuters

Младший сын короля Карла III — герцог Сассекский принц Гарри — поздравит его с 75-летним юбилеем по телефону. Об этом сообщает «Би-би-си».

Источники, близкие ко двору, заявили, что, несмотря на конфликт с сыном, монарх все же поговорит с ним по телефону в день своего рождения. Этот разговор «можно будет рассматривать как оливковую ветвь мира» после многочисленных сообщений, что опальный принц Гарри и Карл III не имели никаких контактов перед юбилеем последнего.

В июне герцога Сассекского и его супругу Меган Маркл не позвали на праздник Выноса знамени — парад в честь дня рождения Карла III. Несмотря на то, что король родился 14 ноября, церемония Выноса знамени и смотра войск традиционно проводится летом. При этом в 2022 году Елизавета II приглашала на нее принца Гарри и его супругу.

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В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи. 10 января 2023 года вышли мемуары Гарри — 416-страничная книга, которую сын Карла III написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Перед выходом книги, получившей название Spare («Запасной»), Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее сообщалось, что Карл III не встретился с принцем Гарри, который 7 сентября посетил Великобританию для участия в мероприятии благотворительного фонда WellChild. Источник, близкий ко двору, рассказал, что в рабочем графике короля «не нашлось времени» для встречи с младшим сыном.

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      Никита Савин
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