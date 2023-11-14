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17:04, 14 ноября 2023Из жизни

Получившую гражданство Италии ради лечения девочку погубило решение суда

Британский суд погубил девочку, получившую гражданство Италии для лечения

Фото: Unsplash

Больную восьмимесячную девочку, получившую гражданство Италии для лечения, погубило решение суда в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mirror.

Рожденная в феврале 2023 года Инди Грегори страдала редким генетическим митохондриальным заболеванием, из-за которого ее организм не генерировал необходимого для жизни количества энергии. Врачи больницы города Ноттингем сочли болезнь неизлечимой. Тогда родители девочки, Дин Грегори и Клэр Стэнифорт, решили обратиться к итальянским педиатрам. Однако Высокий суд Лондона отклонил просьбу родителей разрешить перевезти ребенка в Рим, где медики согласились поддерживать жизнь Инди искусственно на время поиска возможного лечения. Тогда итальянские власти в ходе экстренного заседания дали ей гражданство и даже обязалось «покрыть расходы на лечение, которое окажется необходимым».

Однако, даже несмотря на гражданство, Британский апелляционный суд, куда обратились родители девочки после первого отказа в лечении, остался непреклонен. Вечером 10 ноября судьи постановили, что вмешательство Италии было «совершенно ошибочным» и «не соответствует духу» Гаагской конвенции. До этого судья Высокого суда пришел к выводу, что прекращение лечения будет в интересах Инди. Петиция родителей о транспортировке дочери домой также была отклонена.

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Инди перевезли в паллиативное учреждение города Ноттингема в субботу. Она провела последние мгновения рядом с родителями.

Ранее сообщалось, что в США родилась девочка с огромными руками и грудной клеткой, похожая на маленького бодибилдера. Девочке диагностировали врожденную форму лимфангиомы, из-за необычных пропорций мать прозвала ее Мини-Халком.

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