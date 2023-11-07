Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:01, 7 ноября 2023Из жизни

Италия предоставила гражданство девочке из Великобритании ради спасения ее жизни

Италия подарила гражданство британской девочке, чтобы сохранить ей жизнь

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Совет министров Италии в понедельник предоставил гражданство неизлечимо больной восьмимесячной девочке из Великобритании, чтобы сохранить ей жизнь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Италии.

Рожденная в феврале Инди Грегори страдает редким генетическим митохондриальным заболеванием, из-за которого ее тело не генерирует необходимое для жизни количество энергии. Врачи больницы города Ноттингем сочли болезнь неизлечимой. Тогда родители девочки, Дин Грегори и Клэр Стэнифорт, решили обратиться к итальянским педиатрам. Однако Высокий суд Лондона отклонил просьбу родителей разрешить перевезти ребенка в Рим, где медики оказались готовы поддерживать жизнеобеспечение Инди искусственно ради спасения ее жизни на время поиска возможного лечения.

Итальянские власти, с которыми связались сотрудники педиатрической больницы Bambino Gesù («Младенец Иисус») и адвокаты родителей девочки, организовали экстренное заседание Совета министров. Вопрос предоставления гражданства Инди был единственным в повестке. По итогам заседания Италия не только подарила гражданство британской девочке, но и обязалось «покрыть расходы на лечение, которое окажется необходимым».

Материалы по теме:
«Нашим детям лечь и умирать?» В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
«Нашим детям лечь и умирать?»В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
26 мая 2021
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?» Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
28 ноября 2019

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично заверила, что «сделает все, что может, чтобы защитить жизнь девочки и право родителей сделать для нее все, что они могут». Без срочного решения итальянских властей ребенка могли отключить от жизнеобеспечения в минувший понедельник, 6 ноября. Заседания по делу Инди Грегори в настоящий момент продолжаются.

Источник в итальянском правительстве сообщил информационному агентству Reuters, что теперь семья сможет обратиться в итальянское консульство в Великобритании с просьбой о транспортировке Инди самолетом в Италию, но Великобритания не обязана удовлетворять эту просьбу.

Ранее сообщалось, что в США родилась девочка с огромными руками и грудной клеткой, похожая на маленького бодибилдера. Девочке диагностировали врожденную форму лимфангиомы, из-за необычных пропорций мать прозвала ее Мини-Халком.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

      На Украине сообщили о поражении инфраструктурного объекта под Кривым Рогом

      Российский «Ясень» выполнил пуски «Калибров»

      В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством

      Сборная России по футболу объявила состав на ноябрьский сбор

      Российский полковник назвал угрозой размещение немецких танков в Литве

      Обустроенный гамаком московский автобус показали на видео

      Врачи спасли пассажира с остановкой сердца во время полета

      Популярная телеведущая назвала любимые места в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости