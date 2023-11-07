Италия предоставила гражданство девочке из Великобритании ради спасения ее жизни

Италия подарила гражданство британской девочке, чтобы сохранить ей жизнь

Совет министров Италии в понедельник предоставил гражданство неизлечимо больной восьмимесячной девочке из Великобритании, чтобы сохранить ей жизнь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Италии.

Рожденная в феврале Инди Грегори страдает редким генетическим митохондриальным заболеванием, из-за которого ее тело не генерирует необходимое для жизни количество энергии. Врачи больницы города Ноттингем сочли болезнь неизлечимой. Тогда родители девочки, Дин Грегори и Клэр Стэнифорт, решили обратиться к итальянским педиатрам. Однако Высокий суд Лондона отклонил просьбу родителей разрешить перевезти ребенка в Рим, где медики оказались готовы поддерживать жизнеобеспечение Инди искусственно ради спасения ее жизни на время поиска возможного лечения.

Итальянские власти, с которыми связались сотрудники педиатрической больницы Bambino Gesù («Младенец Иисус») и адвокаты родителей девочки, организовали экстренное заседание Совета министров. Вопрос предоставления гражданства Инди был единственным в повестке. По итогам заседания Италия не только подарила гражданство британской девочке, но и обязалось «покрыть расходы на лечение, которое окажется необходимым».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично заверила, что «сделает все, что может, чтобы защитить жизнь девочки и право родителей сделать для нее все, что они могут». Без срочного решения итальянских властей ребенка могли отключить от жизнеобеспечения в минувший понедельник, 6 ноября. Заседания по делу Инди Грегори в настоящий момент продолжаются.

Источник в итальянском правительстве сообщил информационному агентству Reuters, что теперь семья сможет обратиться в итальянское консульство в Великобритании с просьбой о транспортировке Инди самолетом в Италию, но Великобритания не обязана удовлетворять эту просьбу.

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