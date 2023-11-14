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14:23, 14 ноября 2023Культура

Киркоров признался в неумении драться

Певец Филипп Киркоров признался, что не умеет драться

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров признался, что не умеет драться. Его слова приводит Пятый канал.

При этом певец отметил, что «рука у него тяжелая». «Я очень добрый, но тельцов нельзя выводить из себя. Иначе сразу шторка такая: бамс — и все», — заявил артист.

Киркоров поделился, что старается себя сдерживать, добавив, что этому он научился только с годами.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как в начале 1990-х годов ему пришлось защищаться от рэкетиров, вымогавших у него деньги. Исполнитель заявил, что контакт с бандитами произошел в начале его творческой карьеры. Перед выступлением на стадионе «Лужники» к нему в гримерку вошли несколько человек и потребовали «платить им дань». По словам артиста, он не растерялся и ответил неизвестным.

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      Варвара Кошечкина
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