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20:02, 14 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко предостерег Пашиняна от поспешных решений

Лукашенко призвал Пашиняна обдумывать шаги, направленные на дезинтеграцию

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отреагировал на отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минск, «понимая, что это дело руководителя любого государства». Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.

По ее словам, при этом Лукашенко предостерег Пашиняна от поспешных решений и призвал его обдумывать шаги, «которые могут быть направлены на дезинтеграцию».

Ранее премьер Армении в телефонном разговоре с президентом Белоруссии отказался от участия в заседании ОДКБ, которое состоится 23 ноября. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о соответствующем решении Пашиняна.

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      Алевтина Запольская
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